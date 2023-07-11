Звонарёва и Зигемунд вышли в четвертьфинал Уимблдона, обыграв вторую пару турнира

Российская теннисистка Вера Звонарёва и представительница Германии Лаура Зигемунд вышли в четвертьфинал Уимблдона-2023 в женском парном разряде. В матче третьего круга Звонарёва и Зигемунд нанесли поражение второй паре турнира, американкам Кори Гауфф и Джессике Пегуле, со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 30 минут.

Звонарёва и Зигемунд один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали пять из 13 брейк-пойнтов. Гауфф и Пегула выполнили три эйса, четыре раза ошиблись на подаче.

За выход в полуфинал Уимблдона в парном разряде Звонарёва и Зигемунд сыграют с чешкой Мари Боузковой и представительницей Испании Сараой Соррибес-Тормо.

Звонарёва в 2010 году доходила до финала Уимблдона в парном разряде, лучшее достижение Зигемунд — третий круг.