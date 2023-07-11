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Звонарёва и Зигемунд вышли в четвертьфинал Уимблдона, обыграв вторую пару турнира

Звонарёва и Зигемунд вышли в четвертьфинал Уимблдона, обыграв вторую пару турнира
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Российская теннисистка Вера Звонарёва и представительница Германии Лаура Зигемунд вышли в четвертьфинал Уимблдона-2023 в женском парном разряде. В матче третьего круга Звонарёва и Зигемунд нанесли поражение второй паре турнира, американкам Кори Гауфф и Джессике Пегуле, со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 30 минут.

Звонарёва и Зигемунд один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали пять из 13 брейк-пойнтов. Гауфф и Пегула выполнили три эйса, четыре раза ошиблись на подаче.

За выход в полуфинал Уимблдона в парном разряде Звонарёва и Зигемунд сыграют с чешкой Мари Боузковой и представительницей Испании Сараой Соррибес-Тормо.

Звонарёва в 2010 году доходила до финала Уимблдона в парном разряде, лучшее достижение Зигемунд — третий круг.

Уимблдон — парный разряд (ж). 3-й круг
11 июля 2023, вторник. 19:55 МСК
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
К. Гауфф Д. Пегула
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