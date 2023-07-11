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Андрей Рублёв в борьбе проиграл Новаку Джоковичу в четырёх сетах 1/4 финала Уимблдона

Андрей Рублёв в борьбе проиграл Новаку Джоковичу в четырёх сетах 1/4 финала Уимблдона
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Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, в напряжённой борьбе проиграл семикратному чемпиону Уимблдона сербу Новаку Джоковичу в матче четвертьфинала турнира в четырёх сетах: 6:4, 1:6, 4:6, 3:6.

Теннисисты провели на центральном корте 2 часа 47 минут. Андрей Рублёв по ходу матча выполнил шесть эйсов, реализовал один брейк-пойнт из восьми и допустил только две двойные ошибки. На счету Новака Джоковича — пять подач навылет, 4 реализованных брейк-пойнта из 11 и одна двойная ошибка.

В полуфинале турнира Новаку Джоковичу попробует противостоять восьмая ракетка мира из Италии Янник Синнер, который сегодня, 11 июля, впервые вышел в 1/2 финала турнира «Большого шлема», в четырёх сетах обыграв россиянина Романа Сафиуллина.

Уимблдон (м). 1/4 финала
11 июля 2023, вторник. 19:00 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		1 4 3  
4 		6 6 6  
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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