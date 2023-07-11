Андрей Рублёв в борьбе проиграл Новаку Джоковичу в четырёх сетах 1/4 финала Уимблдона
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Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, в напряжённой борьбе проиграл семикратному чемпиону Уимблдона сербу Новаку Джоковичу в матче четвертьфинала турнира в четырёх сетах: 6:4, 1:6, 4:6, 3:6.
Теннисисты провели на центральном корте 2 часа 47 минут. Андрей Рублёв по ходу матча выполнил шесть эйсов, реализовал один брейк-пойнт из восьми и допустил только две двойные ошибки. На счету Новака Джоковича — пять подач навылет, 4 реализованных брейк-пойнта из 11 и одна двойная ошибка.
В полуфинале турнира Новаку Джоковичу попробует противостоять восьмая ракетка мира из Италии Янник Синнер, который сегодня, 11 июля, впервые вышел в 1/2 финала турнира «Большого шлема», в четырёх сетах обыграв россиянина Романа Сафиуллина.
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