Андрей Рублёв в борьбе проиграл Новаку Джоковичу в четырёх сетах 1/4 финала Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, в напряжённой борьбе проиграл семикратному чемпиону Уимблдона сербу Новаку Джоковичу в матче четвертьфинала турнира в четырёх сетах: 6:4, 1:6, 4:6, 3:6.

Теннисисты провели на центральном корте 2 часа 47 минут. Андрей Рублёв по ходу матча выполнил шесть эйсов, реализовал один брейк-пойнт из восьми и допустил только две двойные ошибки. На счету Новака Джоковича — пять подач навылет, 4 реализованных брейк-пойнта из 11 и одна двойная ошибка.

В полуфинале турнира Новаку Джоковичу попробует противостоять восьмая ракетка мира из Италии Янник Синнер, который сегодня, 11 июля, впервые вышел в 1/2 финала турнира «Большого шлема», в четырёх сетах обыграв россиянина Романа Сафиуллина.