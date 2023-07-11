Алина Корнеева не смогла выйти во второй круг юниорского Уимблдона в парном разряде

Россиянка Алина Корнеева и представительница Австралии Тайла Престон не смогли выйти во второй круг юниорского Уимблдона в парном разряде среди девушек. В стартовом матче Корнеева и Престон потерпели поражение от шестой пары соревнований, японки Ваканы Сонобе и Терезы Валентовой из Чехии, со счётом 5:7, 6:2 [12:14]. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.
Корнеева и Престон один раз подали навылет, опустили две двойные ошибки и реализовали пять из 11 брейк-пойнтов. Сонобе и Валентова выполнили один эйс, восемь раз ошиблись на подаче и реализовали четыре брейк-пойнта.
В одиночном разряде Корнеева за выход в четвертьфинал юниорского Уимблдона завтра, 12 июля, сыграет с итальянкой Гретой Греко Луккина, начавшей соревнования с квалификации.
Ранее в 2023 году 16-летняя Корнеева уже выиграла два юниорских турнира «Большого шлема» — Australian Open и «Ролан Гаррос».
- 11 июля 2023
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