Алина Корнеева не смогла выйти во второй круг юниорского Уимблдона в парном разряде

Россиянка Алина Корнеева и представительница Австралии Тайла Престон не смогли выйти во второй круг юниорского Уимблдона в парном разряде среди девушек. В стартовом матче Корнеева и Престон потерпели поражение от шестой пары соревнований, японки Ваканы Сонобе и Терезы Валентовой из Чехии, со счётом 5:7, 6:2 [12:14]. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Корнеева и Престон один раз подали навылет, опустили две двойные ошибки и реализовали пять из 11 брейк-пойнтов. Сонобе и Валентова выполнили один эйс, восемь раз ошиблись на подаче и реализовали четыре брейк-пойнта.

В одиночном разряде Корнеева за выход в четвертьфинал юниорского Уимблдона завтра, 12 июля, сыграет с итальянкой Гретой Греко Луккина, начавшей соревнования с квалификации.

Ранее в 2023 году 16-летняя Корнеева уже выиграла два юниорских турнира «Большого шлема» — Australian Open и «Ролан Гаррос».