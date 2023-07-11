Джокович — о Рублёве: он немного пугает — и мяч, и звук, который он издаёт

Сербский теннисист Новак Джокович с юмором поделился мнением об игре своего соперника в сегодняшнем четвертьфинале Уимблдона — россиянине Андрее Рублёве, который уступил сербу в четырёх сетах.

«В этом матче было несколько захватывающих розыгрышей. Андрей — человек, которого я очень уважаю. Очевидно, он привносит много интенсивности на корт. Это видно по тому, как он кряхтит после своих ударов, особенно при ударе справа. Это даже немного пугает — и мяч, который летит с этого угла, и издаваемый им звук», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

Новак Джокович продолжает путь к защите титула: в полуфинале он сыграет с восьмой ракеткой мира из Италии Янником Синнером. Андрей Рублёв же в матче с сербом проиграл в своём восьмом четвертьфинале турниров «Большого шлема».