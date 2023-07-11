Рублёв — о матче с Джоковичем: это первый четвертьфинал, за который я собой горжусь

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями от матча четвертьфинала Уимблдона, в котором он в четырёх сетах проиграл семикратному чемпиону турнира сербу Новаку Джоковичу.

«Первый четвертьфинал, за который я собой горжусь. Но, конечно, я хотел победить и старался сделать всё для этого.

Но в то же время расстроен, потому что чувствую, что каждый раз, когда у меня появлялся шанс, я был либо слишком зажат, либо недостаточно шёл на мяч, либо шёл, но немного промахивался. А когда у него возникал малейший шанс, он им пользовался. Всеми шансами. В третьем сете каждый раз, когда счёт становился 30:0 или у меня был брейк-пойнт или ещё что-то, мне немного не хватало. А он своими шансами воспользовался. В этом и была разница.

Мне кажется, если сравнивать наши с ним матчи, то Новак с каждым разом играет всё лучше.

Сегодня я впервые был достаточно готов сыграть хороший матч против него. В прошлые разы я был совсем не готов ментально. Даже когда я его обыграл в Сербии, мне просто повезло. Он тогда просто не играл, к тому же к концу матча он устал. Дело было не в моей игре.

Но сегодня я был готов, у меня были шансы, но я ими не воспользовался, в отличие от него. Поэтому он — Новак, один из величайших игроков в истории.

Конечно, я нервничал. Это нормально, когда выходишь против игрока, который никогда — не никогда, но давно уже не проигрывал. Он на траве показывает свой лучший теннис вообще.

Конечно, нервничал, потому что у меня тоже есть амбиции. Я хочу заходить как можно дальше. Конечно, я был зажат. Но надеюсь, две с половиной недели назад я осознал одну хорошую вещь. Надеюсь, это поможет мне улучшить ментальный аспект. Посмотрим по второй половине сезона, действительно я это осознал или нет», — сказал Рублёв на послематчевой пресс-конференции.