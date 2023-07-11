Рублёв отметил свои ошибки по ходу матча с Джоковичем в четвертьфинале Уимблдона

Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал ход матча четвертьфинала Уимблдона, в котором теннисист проиграл в четырёх сетах сербу Новаку Джоковичу, и отметил свои ошибки в игре.

«Были моменты, когда мы были на приёме при ветре, обоим было легче создавать возможность для брейка. Но он эти шансы использовал, а я нет.

У меня было много брейк-пойнтов, особенно в третьем сете. В первом гейме я бил форхендом и немного не попал. Потом у меня было два брейк-пойнта, и я не сделал форхенд. Ну и соперник играл хорошо. В конечном счете всё вот так. Это теннис», — сказал спортсмен на послематчевой пресс-конференции.

В полуфинале Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером, обыгравшим в 1/4 финала Уимблдона россиянина Романа Сафиуллина.