Уимблдон-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 11 июля

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Сегодня, 11 июля, прошли первые четвертьфинальные матчи Уимблдонского теннисного турнира в женском одиночном разряде и определилась первая полуфинальная пара.

Первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек уступила украинке Элине Свитолиной, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 2:6. Посеянная четвёртой американка Джессика Пегула проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой – 4:6, 6:2, 4:6. За выход в финал Свитолина поспорит с Вондроушовой.

Уимблдон. Результаты матчей. Женщины. 1/4 финала

Маркета Вондроушова (Чехия) — Джессика Пегула (США, 4) – 6:4, 2:6, 6:4.

Элина Свитолина (Украина, WC) — Ига Свёнтек (Польша, 1) – 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

12 июля за оставшиеся две путёвки в полуфинал поборются прошлогодние финалистки: Онс Жабер из Туниса и представительница Казахстана Елена Рыбакина, а также вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и американка Мэдисон Кис.