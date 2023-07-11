Сафиуллин — об Уимблдоне: здесь я чувствовал великолепную поддержку

Российский теннисист Роман Сафиуллин рассказал о том, чувствовал ли поддержку на этом Уимблдоне, а также поделился воспоминаниями о том, как воспринял прошлогоднее отстранение россиян и белорусов от турнира.

«Здесь я чувствовал великолепную поддержку. Я и русскую речь слышал, когда поддерживали. А когда играл на дальних кортах, то там, наверное, были британские зрители — они тоже отлично поддерживали.

Когда нас забанили, я это просто принял. Перед этим пытался сыграть несколько турниров [на траве]. В прошлом году я играл в Штутгарте, а в Галле не попал. Потом я травмировался и, по сути, пропустил период Уимблдона. Так что тренировался и готовился к другим турнирам», — сказал спортсмен на пресс-конференции после поражения от итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Уимблдона.