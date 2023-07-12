Уимблдон-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 11 июля

Во вторник, 11 июля, завершился девятый день Уимблдона. Состоялись первые два четвертьфинальных матча турнира, и свою борьбу на «Шлеме» завершили сразу два российских теннисиста — Андрей Рублёв и Роман Сафиуллин.
В матче на корте №1 Роман Сафиуллин боролся с восьмой ракеткой мира из Италии Янником Синнером. Спортсмен проиграл в четырёх сетах: 4:6, 6:3, 2:6, 2:6. Для Сафиуллина это лучший результат в карьере на турнирах «Большого шлема». Благодаря своему выступлению он поднялся на 49 позиций в рейтинге ATP и теперь сможет выступать на ряде крупных турниров, не проходя через квалификацию.
Андрей Рублёв на центральном корте противостоял семикратному чемпиону Уимблдона сербу Новаку Джоковичу. Россиянин в борьбе потерпел поражение в четырёх сетах: 6:4, 1:6, 4:6, 3:6. Рублёв после турнира сохранит за собой седьмую строчку в рейтинге ATP — опуститься на восьмое место он может только в случае победы на Уимблдоне итальянца Янника Синнера, которому в полуфинале предстоит сыграть с Джоковичем.
Уимблдон—2023. Результаты матчей 11 июля. Мужчины
Янник Синнер (Италия, 8) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 3:6, 6:2, 6:2
Новак Джокович (Сербия, 2) — Андрей Рублёв (Россия, 7) — 4:6, 6:1, 6:4, 6:3
В среду, 12 июля, свой четвертьфинал проведёт последний оставшийся в сетке турнира россиянин — третья ракетка мира Даниил Медведев, который встретится с американцем Кристофером Юбэнксом. Также состоится матч 1/4 финала Уимблдона, в котором сыграют первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас и шестая ракетка мира из Дании Хольгер Руне.
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