Джокович: несомненно, вижу улучшения в игре Рублёва. Он показал потрясающий теннис

Сербский теннисист Новак Джокович оценил игру россиянина Андрея Рублёва, своего соперника по матчу четвертьфинала Уимблдона. Вчера, 11 июля, Рублёв в четырёх сетах проиграл Джоковичу в борьбе за выход в 1/2 финала турнира.
«Это был матч высокого уровня. Думаю, мы оба сыграли хорошо. Он очень быстро выходил из-под блоков, наносил сильные и точные удары с задней линии, особенно — справа. Оказывал на меня сильное давление. Как только у него появлялась возможность вмешаться и взять розыгрыш под контроль, он это делал ударом справа — мы знаем, что это его самое сильное оружие.
Он сыграл лучше в концовке первого сета. Но мне удалось собраться и в начале второго сета взять его подачу. Это был ключ к тому, чтобы перевести игру в свою пользу.
Затем было несколько длинных геймов, особенно в конце третьего сета при счёте 5:4. Это длилось целую вечность. У него были шансы. У меня были шансы. Рад преодолеть испытание Рублёвым, чувствую, что он играл на очень высоком уровне. Это лучший матч, который у нас был на любом из турниров «Большого шлема», на которых мы встречались.
Этот матч совершенно другой по сравнению с турниром в Белграде. Очевидно, он несопоставим с турниром «Большого шлема». Как я уже сказал, это был наш лучший матч на «Шлемах». Но это то, чего ожидают от такого игрока, как Андрей, — очень трудолюбивого, преданного спорту, всегда старающегося совершенствоваться.
Несомненно, вижу улучшения в его игре. Он показал потрясающий теннис. Оказывал большое давление, стоял близко к линии, пытался оттеснить меня с корта. Ему удавалось это сделать на некоторых отрезках матча. Это было похоже на воздушный бой, геймы были иногда долгими и изматывающими. Всё решилось именно в такие розыгрыши, в конце третьего сета. Я почувствовал облегчение, когда тот отрезок игры остался за мной, когда в четвёртом снова сделал решающий брейк и смог до конца держать нервы под контролем.
Но да, безусловно, Андрей Рублёв показал сегодня теннис лучшего качества, чем во все наши другие встречи на турнирах «Большого шлема», — поделился Джокович на пресс-конференции после матча.
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