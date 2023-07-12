Джокович: уверен, Синнер будет очень мотивирован на победу. С другой стороны — я тоже

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о своём сопернике в полуфинале Уимблдона — восьмой ракетке мира из Италии Яннике Синнере.
«Смотрел ли его матч? Мы сегодня играли примерно в одно и то же время. Только немного понаблюдал за ним сегодня в первом сете. Он играет на очень высоком уровне. Он любит играть на траве. Ему нравится играть на быстрых покрытиях, потому что он любит играть агрессивно и держать всё под контролем. Он сильно бьёт по мячу как справа, так и слева, стараясь быть тем, кто определяет ход матча с самого начала. Я хорошо знаю его манеру игры.
Он очень молод, поэтому ожидаю, что он прогрессирует. Без сомнения, его подача стала лучше. С нетерпением жду этого вызова. У нас обоих есть два дня, чтобы восстановиться. Уверен, он будет очень мотивирован на победу. С другой стороны — я тоже», — сказал Джокович на пресс-конференции после победы в четвертьфинале Уимблдона.
Ранее Новак Джокович и Янник Синнер играли друг с другом дважды: во втором круге грунтового турнира в Монте-Карло в 2021 году и в четвертьфинале Уимблдона в 2022 году. В обоих случаях победа оставалась за сербским теннисистом, однако в прошлом году на Уимблдоне Синнеру удалось вырвать у Джоковича два сета в матче.
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