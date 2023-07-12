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Синнер: Сафиуллин играл на более высоком уровне, чем показывает его текущий рейтинг

Синнер: Сафиуллин играл на более высоком уровне, чем показывает его текущий рейтинг
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Итальянский теннисист Янник Синнер, восьмая ракетка мира, рассказал, будет ли недостатком в матче с Новаком Джоковичем в полуфинале Уимблдона тот факт, что спортсмен на турнире ещё ни разу не играл с теннисистами из топ-50 рейтинга ATP. Итальянец отметил, что уровень некоторых игроков, таких, как россиянин Роман Сафиуллин, гораздо выше, чем их положение в рейтинге.

«Я не обращаю на это внимания, потому что какой бы игрок ни прошёл так далеко, значит, это очень, очень хороший игрок. И ещё я считаю, что сегодня Роман играл на гораздо, гораздо более высоком уровне, чем показывает его текущий рейтинг. Предположу, что впереди у него очень, очень хороший год.

С другой стороны, в прошлом я уже обыгрывал на этих кортах топов. Как я уже сказал, к каждому матчу я подхожу с правильным настроем, стараюсь давить на соперника, а там посмотрим. Конечно, в каждом матче бывают сложные моменты, но я рад, что оказался в нынешнем положении, и надеюсь, что смогу показать это и в следующем круге», — сказал Синнер на пресс-конференции после победы над Сафиуллиным в четвертьфинале Уимблдона.

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