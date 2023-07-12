Виктория Азаренко рассказала, как познакомилась с Эммой Радукану

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась воспоминаниями о знакомстве с британской теннисисткой Эммой Радукану.
«Мы с Эммой познакомились в WhatsApp. Тогда её агент связался с моим и сказал, что есть молодая девушка, которая хочет поговорить со мной и попросить у меня совета. Мы разговаривали около часа, и она рассказала мне о своих проблемах с травмой, а также призналась, что с нетерпением ждёт возможности присоединиться к туру. Потом на Уимблдоне 2021 года я услышала имя Эммы Радукану и проверила свои переписки. Это была она», — приводит слова Азаренко talkSPORT со ссылкой на подкаст William Hill's Upfront.
Эмма Радукану — бывшая десятая ракетка мира, однако после проблем со здоровьем 20-летняя теннисистка упала в рейтинге. Спортсменка пропустила «Ролан Гаррос» — 2023 и нынешний розыгрыш Уимблдона.
- 12 июля 2023
-
13:03
-
12:36
-
12:35
-
12:30
-
12:13
-
11:55
-
11:46
-
11:13
-
11:11
-
10:53
-
10:52
-
10:16
-
10:06
-
09:44
-
09:44
-
09:33
-
09:27
-
09:00
-
08:32
-
08:00
-
00:54
-
00:10
- 11 июля 2023
-
23:50
-
23:47
-
23:41
-
23:32
-
23:21
-
23:05
-
22:56
-
22:53
-
22:25
-
22:00
-
21:47
-
21:33
-
21:31