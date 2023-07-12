Виктория Азаренко рассказала, как познакомилась с Эммой Радукану

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась воспоминаниями о знакомстве с британской теннисисткой Эммой Радукану.

«Мы с Эммой познакомились в WhatsApp. Тогда её агент связался с моим и сказал, что есть молодая девушка, которая хочет поговорить со мной и попросить у меня совета. Мы разговаривали около часа, и она рассказала мне о своих проблемах с травмой, а также призналась, что с нетерпением ждёт возможности присоединиться к туру. Потом на Уимблдоне 2021 года я услышала имя Эммы Радукану и проверила свои переписки. Это была она», — приводит слова Азаренко talkSPORT со ссылкой на подкаст William Hill's Upfront.

Эмма Радукану — бывшая десятая ракетка мира, однако после проблем со здоровьем 20-летняя теннисистка упала в рейтинге. Спортсменка пропустила «Ролан Гаррос» — 2023 и нынешний розыгрыш Уимблдона.