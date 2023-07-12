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Ольховский: Рублёв обязательно сможет выйти в полуфинал турнира «Большого шлема»

Ольховский: Рублёв обязательно сможет выйти в полуфинал турнира «Большого шлема»
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Советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о выступлении россиянина Андрея Рублёва, седьмой ракетки мира, на Уимблдоне. На турнире Рублёв дошёл до четвертьфинала, где в борьбе в четырёх сетах проиграл семикратному чемпиону Уимблдона Новаку Джоковичу.

«Я считаю, что Андрей очень хорошо выступил на Уимблдоне. На этом турнире он попал на Джоковича, которого сейчас обыграть очень сложно любому, но по скорости, по мощи игры Андрей является одним из сильнейших в мире. Думаю, если он продолжит так играть, то обязательно преодолеет этот барьер и сможет выйти в полуфинал турнира «Большого шлема», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Далее в сезоне Андрей Рублёв сыграет на грунтовых турнирах в Бостаде и Гамбурге, а в августе выступит на хардовом «Мастерсе» в Торонто (Канада).

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