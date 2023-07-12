Хингис: было бы здорово, если бы Радукану нашла свой путь и снова добилась успеха

Бывшая первая ракетка мира, швейцарская теннисистка Мартина Хингис поделилась мнением о британке Эмме Радукану, чемпионке US Open — 2021, карьера которой пошла на спад из-за болезней практически сразу же после триумфа на турнире «Большого шлема».
«Важно, когда у спортсмена правильное окружение. Никогда не встречала её, поэтому не знаю точно, что происходит у неё в голове. Невероятно, что она смогла выиграть US Open, но, учитывая все произошедшие после этого изменения, не думаю, что они были отличным выбором. Когда ты побеждаешь с одним тренером, обычно ты продолжаешь с ним работать, но не могу судить о том, что произошло у неё (в 2021 году Радукану прекратила работу с тренером Эндрю Ричардсоном сразу после победы на US Open. — Прим. «Чемпионата»). Было бы здорово, если бы она нашла свой путь и снова добилась успеха.
У неё хорошие удары, она полностью готова, но ей всё равно нужны результаты. Не бывает так, что ты однажды выигрываешь Открытый чемпионат США, а потом ходишь с этим званием всю жизнь. Есть много девушек, которые хотят играть и голодны до побед. Надеюсь на лучшее для Эммы, но ей будет нелегко», — приводит слова Хингис издание Tennis 365.
- 12 июля 2023
-
14:35
-
14:13
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
13:25
-
13:03
-
12:36
-
12:35
-
12:30
-
12:13
-
11:55
-
11:46
-
11:13
-
11:11
-
10:53
-
10:52
-
10:16
-
10:06
-
09:44
-
09:44
-
09:33
-
09:27
-
09:00
-
08:32
-
08:00
-
00:54
-
00:10
- 11 июля 2023
-
23:50
-
23:47
-
23:41
-
23:32
-
23:21