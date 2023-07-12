Хингис: было бы здорово, если бы Радукану нашла свой путь и снова добилась успеха

Бывшая первая ракетка мира, швейцарская теннисистка Мартина Хингис поделилась мнением о британке Эмме Радукану, чемпионке US Open — 2021, карьера которой пошла на спад из-за болезней практически сразу же после триумфа на турнире «Большого шлема».

«Важно, когда у спортсмена правильное окружение. Никогда не встречала её, поэтому не знаю точно, что происходит у неё в голове. Невероятно, что она смогла выиграть US Open, но, учитывая все произошедшие после этого изменения, не думаю, что они были отличным выбором. Когда ты побеждаешь с одним тренером, обычно ты продолжаешь с ним работать, но не могу судить о том, что произошло у неё (в 2021 году Радукану прекратила работу с тренером Эндрю Ричардсоном сразу после победы на US Open. — Прим. «Чемпионата»). Было бы здорово, если бы она нашла свой путь и снова добилась успеха.

У неё хорошие удары, она полностью готова, но ей всё равно нужны результаты. Не бывает так, что ты однажды выигрываешь Открытый чемпионат США, а потом ходишь с этим званием всю жизнь. Есть много девушек, которые хотят играть и голодны до побед. Надеюсь на лучшее для Эммы, но ей будет нелегко», — приводит слова Хингис издание Tennis 365.