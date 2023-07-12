17-летний российский теннисист Ярослав Дёмин вышел в четвертьфинал юниорского Уимблдона, в трёх сетах матча третьего круга обыграв француза Антуана Гибодо, который выше россиянина в рейтинге ATP почти на 500 позиций. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:1.
Спортсмены играли на корте №7 и провели на нём 1 час 52 минуты. Ярослав Дёмин по ходу матча выполнил 13 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из четырёх, а также допустил шесть двойных ошибок. На счету Антуана Гибодо — две подачи навылет, 1 реализованный брейк-пойнт из 11 и две двойные ошибки.
За выход в полуфинал турнира Дёмин, пятый сеяный, поборется с победителем матча Томаш Беркета (Польша, 15-й сеяный) — Родриго Пачеко Мендес (Мексика, 2). Он остаётся единственным россиянином в мужской юниорской сетке Уимблдона.
- 12 июля 2023
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