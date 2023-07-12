Алина Корнеева вышла в 1/4 финала юниорского Уимблдона

Российская теннисистка Алина Корнеева, первая сеяная юниорского Уимблдона, одержала уверенную победу в третьем круге турнира и вышла в четвертьфинал соревнований. Сегодня, 12 июля, россиянка обыграла итальянку Грету Греко Люччину, квалифаера турнира, в двух сетах: 6:3, 6:2.

Встреча теннисисток проходила на корте №8 и продолжалась 1 час 2 минуты. Алина Корнеева по ходу встречи выполнила два эйса, реализовала 6 брейк-пойнтов из 14 и допустила три двойные ошибки. На счету её соперницы — три реализованных брейк-пойнта из пяти и восемь двойных ошибок.

За выход в полуфинал Алина Корнеева поборется с победительницей матча Тайла Престон (Австралия, WC) — Эна Коике (Япония, восьмая сеяная).

Напомним, Алина Корнеева в этом году уже выиграла юниорские Australian Open и «Ролан Гаррос».