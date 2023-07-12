Алина Корнеева вышла в 1/4 финала юниорского Уимблдона

Российская теннисистка Алина Корнеева, первая сеяная юниорского Уимблдона, одержала уверенную победу в третьем круге турнира и вышла в четвертьфинал соревнований. Сегодня, 12 июля, россиянка обыграла итальянку Грету Греко Люччину, квалифаера турнира, в двух сетах: 6:3, 6:2.
Встреча теннисисток проходила на корте №8 и продолжалась 1 час 2 минуты. Алина Корнеева по ходу встречи выполнила два эйса, реализовала 6 брейк-пойнтов из 14 и допустила три двойные ошибки. На счету её соперницы — три реализованных брейк-пойнта из пяти и восемь двойных ошибок.
За выход в полуфинал Алина Корнеева поборется с победительницей матча Тайла Престон (Австралия, WC) — Эна Коике (Япония, восьмая сеяная).
Напомним, Алина Корнеева в этом году уже выиграла юниорские Australian Open и «Ролан Гаррос».
- 12 июля 2023
-
16:23
-
16:07
-
15:45
-
15:44
-
15:16
-
15:06
-
15:04
-
14:53
-
14:45
-
14:35
-
14:13
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
13:25
-
13:03
-
12:36
-
12:35
-
12:30
-
12:13
-
11:55
-
11:46
-
11:13
-
11:11
-
10:53
-
10:52
-
10:16
-
10:06
-
09:44
-
09:44
-
09:33
-
09:27
-
09:00