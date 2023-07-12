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Тренер Рублёва: очень горжусь Уимблдоном. Андрей всё понял и старается

Тренер Рублёва: очень горжусь Уимблдоном. Андрей всё понял и старается
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Тренер российского теннисиста, седьмой ракетки мира Андрея Рублёва, Фернандо Висенте прокомментировал выступление спортсмена на Уимблдоне. В этом году россиянин впервые в карьере вышел в четвертьфинал этого турнира «Большого шлема», где в борьбе проиграл семикратному чемпиону Уимблдона сербу Новаку Джоковичу.

«Если сравнивать с тем, как он проиграл или как себя вёл в других четвертьфиналах, — это касается и тенниса, и психологической устойчивости — думаю, он развивается, сильно прибавил. Он работает. Нелегко в одночасье сделать 100 шагов вперёд, но я очень, очень горжусь этим турниром. Невозможно выиграть эти турниры без психологической устойчивости, думаю, он понял это и старается», — приводит слова Висенте Tennis.com.

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