Онс Жабер вышла в полуфинал Уимблдона, обыграв Елену Рыбакину

Шестая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в полуфинал Уимблдона. В 1/4 финала спортсменка в трёх сетах обыграла третью ракетку мира из Казахстана, действующую победительницу Уимблдона Елену Рыбакину. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:1.

Теннисистки провели на Центральном корте 1 час 55 минут. Онс Жабер по ходу встречи выполнила восемь эйсов и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Рыбакиной – семь подач навылет и два реализованных брейк-пойнта из девяти. Каждая из спортсменок в матче допустила по три двойные ошибки.

В полуфинале Онс Жабер встретится с Ариной Соболенко, которая в четвертьфинальном матче обыграла американку Мэдисон Кис в двух сетах.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.