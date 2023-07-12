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Онс Жабер вышла в полуфинал Уимблдона, обыграв Елену Рыбакину

Онс Жабер вышла в полуфинал Уимблдона, обыграв Елену Рыбакину
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Шестая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в полуфинал Уимблдона. В 1/4 финала спортсменка в трёх сетах обыграла третью ракетку мира из Казахстана, действующую победительницу Уимблдона Елену Рыбакину. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:1.

Теннисистки провели на Центральном корте 1 час 55 минут. Онс Жабер по ходу встречи выполнила восемь эйсов и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Рыбакиной – семь подач навылет и два реализованных брейк-пойнта из девяти. Каждая из спортсменок в матче допустила по три двойные ошибки.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
12 июля 2023, среда. 15:40 МСК
Онс Жабер
6
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		4 1
         
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

В полуфинале Онс Жабер встретится с Ариной Соболенко, которая в четвертьфинальном матче обыграла американку Мэдисон Кис в двух сетах.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

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