Аслан Карацев снялся с турнира ATP-250 в Бостаде
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Российский теннисист Аслан Карацев, 50-я ракетка мира, снялся с грунтового турнира категории ATP-250, который пройдёт в Бостаде, Швеция, с 17 по 23 июля 2023 года, об этом сообщили организаторы турнира. В прошлом сезоне в этих соревнованиях Карацев в четвертьфинале уступил действующему чемпиону Бостада аргентинцу Франсиско Серундоло.
В основной сетке соревнований Карацева заменит бразилец Тьяго Монтейро, 95-я ракетка мира.
Напомним, на текущем травяном турнире категории «Большой шлем» Уимблдон-2023 Аслан Карацев проиграл в четырёх сетах соотечественнику Андрею Рублёву во втором круге.
Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
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