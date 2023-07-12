Аслан Карацев снялся с турнира ATP-250 в Бостаде

Российский теннисист Аслан Карацев, 50-я ракетка мира, снялся с грунтового турнира категории ATP-250, который пройдёт в Бостаде, Швеция, с 17 по 23 июля 2023 года, об этом сообщили организаторы турнира. В прошлом сезоне в этих соревнованиях Карацев в четвертьфинале уступил действующему чемпиону Бостада аргентинцу Франсиско Серундоло.

В основной сетке соревнований Карацева заменит бразилец Тьяго Монтейро, 95-я ракетка мира.

Напомним, на текущем травяном турнире категории «Большой шлем» Уимблдон-2023 Аслан Карацев проиграл в четырёх сетах соотечественнику Андрею Рублёву во втором круге.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.