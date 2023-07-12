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Даниилу Медведеву вынесли предупреждение за неспортивное поведение

Даниилу Медведеву вынесли предупреждение за неспортивное поведение
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В третьем сете четвертьфинального матча Уимблдона-2023 третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева с представителем США Кристофером Юбэнксом (43-я ракетка мира) было вынесено предупреждение российскому теннисисту за неспортивное поведение.

После проигранного розыгрыша Медведев выбил мяч из игры, а тот попал в оператора. Чемпион US Open – 2021 был недоволен решением и обратился к судье на французском языке.

Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Кристофер Юбэнкс в четвертьфинале Уимблдона-2023.

Уимблдон (м). 1/4 финала
12 июля 2023, среда. 17:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		1 4 6  
4 		6 6 6  
             
Кристофер Юбэнкс
43
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс

Ранее спортсмены один раз встречались на корте в официальных матчах. В четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами в 2023 году победу одержал Медведев.

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