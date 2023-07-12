Даниилу Медведеву вынесли предупреждение за неспортивное поведение

В третьем сете четвертьфинального матча Уимблдона-2023 третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева с представителем США Кристофером Юбэнксом (43-я ракетка мира) было вынесено предупреждение российскому теннисисту за неспортивное поведение.

После проигранного розыгрыша Медведев выбил мяч из игры, а тот попал в оператора. Чемпион US Open – 2021 был недоволен решением и обратился к судье на французском языке.

Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Кристофер Юбэнкс в четвертьфинале Уимблдона-2023.

Ранее спортсмены один раз встречались на корте в официальных матчах. В четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами в 2023 году победу одержал Медведев.