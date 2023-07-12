Рыбакина: начинать турнир действующим чемпионом было для меня новым вызовом

Третья ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала своё выступление на травяном турнире категории «Большой шлем» Уимблдона-2023.
«Начинать турнир действующим чемпионом было для меня новым вызовом. Конечно, ощущения были другие. Я по-настоящему горжусь несколькими первыми матчами, потому что это нелегко. Я бы сказала, что каждый следующий матч я играла немного лучше предыдущего. Вне зависимости от сегодняшнего результата это были хорошие пару недель для меня. Сейчас мне надо ещё немного поработать перед американским турне. Я много положительного вынесу из этих двух недель.
Мой бокс был заполнен с самого начала турнира, чему я очень рада. Также рада, что родители смогли посмотреть на меня вживую. В прошлом году мне тоже хотелось, чтобы они были тут, но и побыть вместе с командой для них тоже было приятным опытом. Очень этому рада.
Я ещё не думала, что мы будем делать дальше. Надеюсь, отдохнём все вместе, потом начнём готовиться дальше», – сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.
- 12 июля 2023
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