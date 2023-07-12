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Медведев — Юбэнкс: россиянин с трудом перевёл матч 1/4 финала Уимблдона-2023 в пятый сет

Медведев — Юбэнкс: россиянин с трудом перевёл матч 1/4 финала Уимблдона-2023 в пятый сет
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Завершился четвёртый сет матча чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева с представителем США Кристофером Юбэнксом (43-я ракетка мира) в четвертьфинале Уимблдона-2023. Его со счётом 7:6 (7:4) выиграл россиянин, тем самым сравняв счёт в матче (2:2).

Четвёртая партия напряжённого матча продлилась 46 минут. На счету Медведева 10 эйсов и 15 активно выигранных мячей.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Кристофер Юбэнкс в четвертьфинале Уимблдона-2023.

Уимблдон (м). 1/4 финала
12 июля 2023, среда. 17:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		1 4 7 7 6
4 		6 6 6 4 1
             
Кристофер Юбэнкс
43
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс

Ранее спортсмены один раз встречались на корте в официальных матчах. В четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами в 2023 году победу одержал Медведев.

Отметим, что победитель данного матча в полуфинале сразится либо с испанцем Карлосом Алькарасом (1), либо с датчанином Хольгером Руне (6).

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