Медведев — Юбэнкс: россиянин с трудом перевёл матч 1/4 финала Уимблдона-2023 в пятый сет

Завершился четвёртый сет матча чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева с представителем США Кристофером Юбэнксом (43-я ракетка мира) в четвертьфинале Уимблдона-2023. Его со счётом 7:6 (7:4) выиграл россиянин, тем самым сравняв счёт в матче (2:2).

Четвёртая партия напряжённого матча продлилась 46 минут. На счету Медведева 10 эйсов и 15 активно выигранных мячей.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Кристофер Юбэнкс в четвертьфинале Уимблдона-2023.

Ранее спортсмены один раз встречались на корте в официальных матчах. В четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами в 2023 году победу одержал Медведев.

Отметим, что победитель данного матча в полуфинале сразится либо с испанцем Карлосом Алькарасом (1), либо с датчанином Хольгером Руне (6).