Елена Веснина оценила победу Медведева над Юбэнксом в четвертьфинале Уимблдона

Олимпийская чемпионка, победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина поделилась впечатлениями от игры чемпиона US Open – 2021, россиянина Даниила Медведева на Уимблдоне-2023, который впервые в карьере вышел в полуфинал престижного турнира.

«Юбэнкс провёл свой лучший турнир в жизни. Кристофер играл на кураже против Даниила. У него шикарно летела первая подача, отлично закрывал сетку. Медведев очень любит читать игру своих соперников, но сегодня у него не получалось этого делать. Было видно, что после первого выигранного сета Даниил чуть-чуть подрасслабился и начал ждать ошибок соперника. Но Медведев очень вовремя собрался: выдал шикарный четвёртый и пятый сет. В последних двух партиях у Юбэнкса не было никаких шансов. Даня вытащил очень тяжёлый матч. Но в полуфинале будет ещё сложнее», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.