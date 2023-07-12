Селиваненко объяснил, за счёт чего Медведев обыграл Юбэнкса в четвертьфинале Уимблдона

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился впечатлениями от игры чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева в четвертьфинальном матче на Уимблдоне-2023.
«Последняя восьмёрка» Уимблдона не предполагает лёгких прогулок. Кристофер безупречно подавал на протяжении длинного отрезка матча. Даниил внезапно потерял концентрацию и упустил нить игры. Но при всём этом дальше Медведев за счёт опыта игры в больших матчах вернул уверенность — в том числе за счёт этого на классе смог выиграть тай-брейк четвёртого сета. А потом смог достаточно спокойно отыграть на победу в решающем сете четвертьфинала. Какие шансы у Медведева дальше? У любого, кто выходит в полуфинал «Большого шлема», есть шансы на титул», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 12 июля 2023
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