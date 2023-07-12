Арина Соболенко: чувствую, что я одна из лучших в мире. Это что-то невероятное

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась об уровне, на который вышла в последний год. Ранее Арина вышла в четвёртый подряд полуфинал турнира «Большого шлема».
«Чувствую, что я одна из лучших. Есть и другие великолепные игроки. Не то чтобы сейчас я лучшая, но одна из лучших.
Помню, как лет в 14–15 шла на тренировку в наушниках, слушала музыку и мечтала о том, чтобы стать одной из лучших теннисисток мира, мечтала о том, как буду поднимать эти прекрасные трофеи.
Это что-то невероятное. То, что я смогла стать одной из лучших, сильно меня мотивирует. Я соревнуюсь на высоком уровне, это очень важно для меня. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы поднять этот прекрасный трофей», — сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в полуфинал Уимблдона-2023.
- 12 июля 2023
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