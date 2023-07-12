Жабер — о реванше над Рыбакиной: было ощущение, что я играю тот же матч против неё

Шестая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер поделилась мыслями после четвертьфинального матча Уимблдона-2023 и прошлогоднего финала со спортсменкой из Казахстана Еленой Рыбакиной (третья в рейтинге WTA).

«Когда мы выходили на корт, было ощущение, что я играю тот же матч против неё. Только в этот раз я поменялась местами, пошла на другое место, на котором она выиграла в прошлом году. Может, это место и принесло мне сегодня победу (улыбается).

Хотела бы поменять эту победу на прошлогодний матч? И да, и нет. Верю, что в прошлом году я ещё была не готова сыграть такой матч. Я не жалею о прошлом годе, это случилось не просто так. Этому суждено было быть в этом году, в четвертьфинале. Я многому научилась из прошлогоднего финала. Горжусь собой за то, как стала лучше психологически, физически и лучше стала справляться с теннисной ракеткой.

Мне нечего было терять. Когда проиграла первый сет, мне уже было всё равно. Я шла на каждый мяч. Поговорила с Мартиной Навратиловой, она показала мне статистику, сказала, что у меня было 13 виннерсов и только три невынужденных ошибки. Я подумала – да ладно, это точно я?

Я играла с такой свободой, чувствовала, что верю в такие стадии – полуфинал, финал «Большого шлема». Я всё ближе к исполнению своего желания. Ни о чём не жалею. У меня всё идёт на 100%. Посмотрим.

Я уже не тот игрок, что в прошлом году. В прошлом году я не смогла придерживаться плана, хотя хотела. В финале я была так вымотана физически и эмоционально. Матчи с такими игроками требуют много сил. Не жалею о том, что случилось год назад, так было суждено.

Я бы злилась, если бы ничего не изменила в этом матче, но я изменила. И всё сработало. Считаю, я должна была выигрывать и первый сет. Во втором сете сохраняла концентрацию.

Если кто-то не следит за теннисом, то может подумать, что сегодня случилась большая сенсация. Но я и раньше обыгрывала Елену. Её очень тяжело обыграть. Рада, что показываю себя, надеюсь, те, кто не следят за теннисом, начнут больше следить за мной.

Прошлогодний финал не пересматривала, не могу. Очень тяжело, просто не могу смотреть. Могу посмотреть этот матч, но не тот. Даже смотреть ту серию Netflix было больно. А посмотреть весь матч было бы просто ужасно. Я смотрела несколько розыгрышей, но не всю игру. Рада, что много разговариваю с тренером и он мне всё объясняет», – сказала Жабер на послематчевой пресс-конференции.