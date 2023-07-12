Линекер заявил, что в теннисиста Карлоса Алькараса вложены качества и Роналду, и Месси
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Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер восхитился чемпионом US Open – 2022, первой ракеткой мира, испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.
Ранее Алькарас пробился в дебютный для себя полуфинал Уимблдона-2023. В четвертьфинальном матче Алькарас со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 6:4 одолел шестую ракетку мира, 20-летнего спортсмена из Дании Хольгера Руне. За выход в финал Карлос сразится с чемпионом US Open – 2021, третьей ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым.
«Как же талантлив Карлос Алькарас. Он выглядит и двигается как футболист, у которого мощь и скорость Роналду, которые смешаны с ловкостью и чувством мяча Месси, но с ракеткой», — написал Линекер в своих социальных сетях.
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