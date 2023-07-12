Юбэнкс — о нарушении правил Медведевым: без понятия, что там случилось

Американский теннисист Кристофер Юбэнкс прокомментировал ситуацию о нарушении правил российским теннисистом Даниилом Медведевым.

«Без понятия, что там случилось. Вообще без понятия. Я повернулся, потом услышал трибуны, обернулся и увидел, как он разговаривает с судьёй. Он вернулся на заднюю линию, судья дал ему предупреждение. Потом он вернулся, и они ещё поговорили. Не знаю, что случилось, до сих пор не видел», – сказал Юбэнкс в послематчевой конференции.

Напомним, в третьем сете четвертьфинального матча Уимблдона-2023 третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева с представителем США Кристофером Юбэнксом (43-я ракетка мира) было вынесено предупреждение российскому теннисисту за неспортивное поведение.