Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эрика Андреева проиграла в 1/8 финала турнира в Контрексвиле

Эрика Андреева проиграла в 1/8 финала турнира в Контрексвиле
Комментарии

148-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Эрика Андреева проиграла в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-125 в Контрексвиле (Франция).

В матче 1/8 финала Андреева-старшая со счётом 6:3, 2:6, 4:6 проиграла 86-й ракетке мира, теннисистке из Нидерландов Аранче Рус. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 35 минут. Эрика ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету её соперницы четыре эйса, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

Грунтовый турнир категории WTA-125 проходит с 10 по 16 июля в Контрексвиле (Франция). Призовой фонд составляет $ 115 000. Действующей победительницей турнира является итальянка Сара Эррани (79-я в рейтинге WTA).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023