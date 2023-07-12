Эрика Андреева проиграла в 1/8 финала турнира в Контрексвиле
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148-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Эрика Андреева проиграла в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-125 в Контрексвиле (Франция).
В матче 1/8 финала Андреева-старшая со счётом 6:3, 2:6, 4:6 проиграла 86-й ракетке мира, теннисистке из Нидерландов Аранче Рус. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 35 минут. Эрика ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету её соперницы четыре эйса, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.
Грунтовый турнир категории WTA-125 проходит с 10 по 16 июля в Контрексвиле (Франция). Призовой фонд составляет $ 115 000. Действующей победительницей турнира является итальянка Сара Эррани (79-я в рейтинге WTA).
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