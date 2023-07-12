Медведев: в какой-то момент я был очень близок к поражению, но рад, что смог собраться

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою игру в четвертьфинальном матче против американца Кристофером Юбэнксом (43-я ракетка мира).

«Ощущения великолепные. Это было очень тяжёлый матч, в какой-то момент я был очень близок к поражению. Но рад, что смог собраться. В определённый момент я стал проигрывать всё – фокус, инициативу, что, конечно, случается на таком уровне. Крис хорошо играл.

Рад, что смог собраться, прибавить и победить. Очень счастлив и жду следующего матча.

Когда стал проигрывать, подумал: «Ладно, почему так происходит? Вспомнил, что за карьеру добивался многого такого, на что ещё четыре-пять лет назад считал себя неспособным. И подумал, что надо попробовать перевернуть матч, сделать то, что уже проделывал много раз – выигрывать эти тяжёлые битвы на «Большом шлеме».

Этот полуфинал Уимблдона – не о прошлом карьере, а о том, как у меня получалось прибавлять по ходу этого турнира. До турнира мне не очень нравился мой теннис. В первом раунде я не чувствовал себя хорошо. Но начиная со второго раунда, игра становилась всё лучше и лучше. Сегодня был момент, когда я потерял всё, что наращивал по ходу турнира, но я смог всё вернуть и даже сделать шаг вперёд. Надеюсь, в полуфинале тоже так смогу», – сказал Медведев на послематчевой конференции.