11-я ракетка мира Карен Хачанов во второй раз стал отцом

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 11-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов сообщил, что во второй раз стал отцом.
«12.07.2023. Добро пожаловать в мир, мой второй малыш Микаэль», — написал Хачанов в своих социальных сетях, добавив эмодзи «сердце» и «аминь».
Фото: из личного архива Карена Хачанова
У Хачанова и его супруги Вероники растёт ещё один сын Давид, который родился в сентябре 2019 года.
27-летний Хачанов – чемпион пяти турниров на уровне ATP (четырёх в одиночном разряде и одного в парном), обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России. На турнирах «Большого шлема» его лучшие результаты – это полуфиналы на US Open – 2022 и Открытом чемпионате Австралии – 2023. Ранее Карен снялся с Уимблдона-2023 из-за стрессового перелома.
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