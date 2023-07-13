Медведев – о матче с Юбэнксом: видел статистику, подумал — вау

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о ходе матча с американцем Кристофером Юбэнксом (6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4) 6:1) в четвертьфинале Уимблдона.

«Видел статистику, где после трёх сетов у меня было всего пять невынужденных ошибок, и при этом я проигрывал. Подумал – вау. В какой-то момент матча мне казалось, что я не попадаю, статистика этого не показывает. Во-первых, возможно, статистики ошиблись. Но, возможно, дело в том, что против Криса сложно сделать невынужденную ошибку. Он так сильно бьёт, что когда ты не попадаешь, часто это вынужденная ошибка. Когда увидел статистику, подумал – и как только мы доигрались до пяти сетов? Всегда вопрос, они учитывают двойные ошибки? Если учитывают, то у меня их было около пяти.

Но я смог улучшить подачу в четвёртом сете, мне её не хватало во втором и третьем сетах. Это было главное. Видел, что проиграл два очка на подаче в четвёртом сете, одно – на тай-брейке. Это серьёзно. Это сильно давит на соперника. Это очень важно на траве», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В полуфинале турнира Медведев встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.