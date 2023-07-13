Вондроушова высказалась о Свитолиной, с которой сыграет в полуфинале Уимблдона

Представительница Чехии Маркета Вондроушова высказалась об украинской теннисистке

Элине Свитолиной, с которой сыграет в полуфинале Уимблдона.

«Это невероятно, что она сделала. Она получила уайлд-кард и сейчас в полуфинале. Это невероятно. Я чувствую, что прошло так мало времени после того, как она родила ребёнка. Она делает удивительные вещи. Да, она боец и играет так хорошо. Я думаю, что мы видим, что также можем справиться с ребёнком. Это потрясающе. Для меня невероятно, то что она делает. Она просто потрясающе играет в теннис. Я думаю, она суперженщина», — приводит слова Вондроушовой beIN Sports.

Напомним, в четвертьфинале Уимблдона Свитолина обыграла первую ракетку мира, польскую теннисистку Игу Свёнтек.