Кис прокомментировала поражение от Соболенко в четвертьфинале Уимблдона

Американская теннисистка Мэдисон Кис прокомментировала поражение в матче с представительницей Беларуси Ариной Соболенко в четвертьфинале Уимблдона.

«Очевидно, это был очень тяжёлый день. Арина играла очень хорошо. У меня были моменты во втором сете, но я их не реализовала. Иногда так обстоят дела. В целом по-прежнему очень хороший турнир для меня», — сказала Кис на пресс-конференции.

За выход в финал Соболенко сразится с представительницей Туниса Онс Жабер, которая в своём четвертьфинале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Отметим, Арина вышла в третий полуфинал на турнирах «Большого шлема» в этом сезоне: ранее Соболенко одерживала победу на Australian Open и играла в полуфинале «Ролан Гаррос».