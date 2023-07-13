Уимблдон-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 13 июля

Сегодня, 13 июля, пройдут две полуфинальные встречи Уимблдонского теннисного турнира в женском одиночном разряде. Победительницы матчей выйдут в финал турнира.

Уимблдон. Расписание матчей. Женщины. 1/2 финала

15:30. Элина Свитолина (Украина, 76) — Маркета Вондроушова (Чехия, 42).

17:00. Онс Жабер (Тунис, 6) — Арина Соболенко (Беларусь, 2).

В четвертьфинале Свитолина обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек. Вондроушова на прошлой стадии одолела американку Джессику Пегулу. Также в 1/4 финала Жабер взяла реванш за прошлогодний финал у представительницы Казахастана Елены Рыбакиной. Соболенко, в свою очередь, оказалась сильнее американки Мэдисон Кис на предыдущей стадии турнира.

Общий призовой фонд турнира составляет £ 44, 7 млн.