Уимблдон-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 13 июля
Поделиться
Сегодня, 13 июля, пройдут две полуфинальные встречи Уимблдонского теннисного турнира в женском одиночном разряде. Победительницы матчей выйдут в финал турнира.
Уимблдон. Расписание матчей. Женщины. 1/2 финала
15:30. Элина Свитолина (Украина, 76) — Маркета Вондроушова (Чехия, 42).
17:00. Онс Жабер (Тунис, 6) — Арина Соболенко (Беларусь, 2).
В четвертьфинале Свитолина обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек. Вондроушова на прошлой стадии одолела американку Джессику Пегулу. Также в 1/4 финала Жабер взяла реванш за прошлогодний финал у представительницы Казахастана Елены Рыбакиной. Соболенко, в свою очередь, оказалась сильнее американки Мэдисон Кис на предыдущей стадии турнира.
Общий призовой фонд турнира составляет £ 44, 7 млн.
Комментарии
- 13 июля 2023
-
08:00
-
04:03
-
02:59
-
02:21
-
01:18
-
01:00
-
00:48
-
00:41
-
00:31
-
00:30
-
00:25
-
00:19
-
00:00
- 12 июля 2023
-
23:38
-
23:24
-
23:14
-
22:51
-
22:45
-
22:43
-
22:31
-
22:11
-
21:47
-
21:40
-
21:36
-
21:20
-
21:15
-
20:58
-
20:50
-
20:31
-
20:31
-
20:24
-
20:12
-
20:07
-
20:00
-
19:54
Партнерский контент