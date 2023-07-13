Алькарас – о выходе в полуфинал: для меня это мечта, собираюсь насладиться этим моментом

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свою победу в четвертьфинальном матче Уимблдона-2023.
«Для меня это мечта. Я мечтал сыграть в полуфинале здесь, на Уимблдоне. Это действительно удивительное чувство. Собираюсь насладиться этим моментом.
Помню, как впервые приехал сюда, и это было действительно невероятное чувство — играть здесь.
Сейчас для меня всё совсем по-другому. Я не могу поверить, что нахожусь на таком уровне за короткий промежуток времени. Это что-то сумасшедшее для меня», – сказал Алькарас в послематчевой пресс-конференции.
Напомним, в четвертьфинальном матче Алькарас со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 6:4 одолел шестую ракетку мира, спортсмена из Дании Хольгера Руне. В 1/2 финала встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым.
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