Алькарас — о Медведеве: он осьминог, ловит каждый мяч, это потрясающе

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о предстоящем сопернике в полуфинальном матче Уимблдона – российском теннисисте Данииле Медведеве.

«Знаете, он очень высокий. Он отлично играет здесь, на траве. У него тоже отличный год. Я проиграл первый матч, который мы играли здесь, на траве (во втором круге Уимблдона в 2021 году. – Прим. «Чемпионата»). Я должен помнить это.

Но будем наслаждаться полуфиналом. Думаю, сейчас я играю отлично, уверен в себе. Так что это будет действительно хороший матч. Я собираюсь насладиться.

Даниил действительно полноценный игрок. По-моему, Рублёв несколько раз говорил, что он осьминог. Он ловит каждый мяч. Это потрясающе. Он потрясающий спортсмен. Думаю, смесь всего. Он почти всё делает хорошо», – сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.