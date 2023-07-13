Новак Джокович признан лучшим теннисистом на ESPYS 2023

Сегодня, 13 июля, в театре «Долби» в Лос-Анджелесе (США) состоялась церемония награждения 31-й ежегодной премии высоких достижений в спорте ESPYS 2023. Издание ESPN на своём официальном сайте опубликовало имена лауреатов собственной ежегодной премии, по итогам которой лучшим теннисистом признан сербский спортсмен Новак Джокович.
Помимо Джоковича, на премию претендовали в категории лучший игрок в теннис испанец Карлос Алькарас, белоруска Арина Соболенко и полька Ига Свёнтек.
ESPY использовал голоса болельщиков, чтобы наградить лучших спортсменов и отметить спортивные достижения за предыдущий год. Голосование продлилось до 3:00 мск 10 июля.
Помимо тех наград, в которых есть номинанты, в рамках ESPY также вручили премию Артура Эша за отвагу, премию Джимми Ви за упорство и премию Пэта Тиллмана за службу.
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