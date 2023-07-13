Завтра, 14 июля, состоятся полуфинальные матчи Уимблдона, в которых третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Испании Карлосом Алькарасом (первый в рейтинге ATP), а также сербский теннисист, семикратный чемпион Уимблдона, вторая ракетка мира Новак Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером (8-й в рейтинге АТР).

Сегодня, 13 июля, в мужской сетке турнира выходной день.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто станет чемпионом Уимблдона-2023?

Мужской Уимблдон-2023 продлится до 16 июля. Стоит отметить, что действующим чемпионом Уимблдона является сербский теннисист третья ракетка мира Новак Джокович, который в финальном матче обыграл австралийца Ника Кирьоса (40-й в рейтинге АТР).