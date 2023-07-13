Алькарас — о победе в 1/4 финала Уимблдона: улыбка для меня является ключом ко всему

Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал свою игру в четвертьфинальном матче Уимблдона-2023 с итальянцем Янником Синнером (6-й в рейтинге АТР), которая закончилась в трёх сетах в пользу испанца.
«Да, это были нервы, напряжение. Было всё (улыбается).
Первый сет был очень тяжёлым для меня. Много нервов. Я вообще не мог это контролировать. Смог выиграть первый сет – ключ, чтобы немного перевернуть мои эмоции. Мне очень помогло то, что я прокричал после первого сета, выкинул все нервы и начал наслаждаться моментом, получать удовольствие от матча.
Улыбка для меня, как я уже говорил несколько раз, является ключом ко всему», – сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.
Мужской Уимблдон-2023 продлится до 16 июля. Стоит отметить, что действующим чемпионом Уимблдона является сербский теннисист третья ракетка мира Новак Джокович, который в финальном матче обыграл австралийца Ника Кирьоса (40-й в рейтинге АТР).
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