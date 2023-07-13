Daily Mail: в чём секрет Андреевой? Мирра выглядит обречённой на величие

Британское издание Daily Mail опубликовало статью, посвящённую российской теннисистке Мирре Андреевой.

«Мирра Андреева прибыла на Уимблдон, не проведя до этого ни одного матча на траве, и в итоге дошла до четвёртого круга. Большой вопрос для 16-летней девушки – в чём секрет?

На фоне напряжённости вокруг российских и белорусских игроков, которым запретили здесь выступать в прошлом году, Мирра покорила многих харизмой и обаянием. Она пять лет изучает английский язык, поэтому не так напряжена, как её некоторые старшие товарищи. Даже несмотря на давление, она всё воспринимает спокойно.

Ожидания от Андреевой растут, но на прошлой неделе она заявила, что не гонится за тем, чтобы повторить сказочный путь Эммы Радукану, сенсационно выигравшей US Open. Она рада быть обычным ребёнком, отдыхать за просмотром Netflix, как любая другая 16-летняя девушка. Впрочем, как и в случае с Радукану или Гауфф, которая в 15 лет заявила о себе победой над Винус Уильямс, слово «обычный» скоро перестанет подходить к лексикону Андреевой. Мирра рассуждает не по годам зрело, и её подход предполагает прохождение пути до самой вершины.

Только услышав имя «Энди Маррей», Андреева начинает краснеть и, похоже, теряет самообладание. Пока что шотландец находится вне досягаемости, по крайней мере в глазах Мирры, но её амбиции совпадают с такими великими чемпионами, как Энди.

Кажется, никто не знает, в чём её секрет. Может быть, в выборе завтрака: яичница-болтунья с томатным соусом, две куриные сосиски, пять кусочков дыни, шесть кусочков арбуза и стакан ананасового сока. Что бы это ни было, Андреева выглядит обречённой на величие, даже если сейчас она довольствуется тем, что она типичная 16-летняя девушка», – говорится в статье журналиста Нэтана Солта.