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Каким будет финал Уимблдона у женщин?

Сегодня, 13 июля, пройдут две полуфинальные встречи Уимблдонского теннисного турнира в женском одиночном разряде. Победительницы матчей выйдут в финал турнира.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Свитолина — Маркета Вондроушова и встречи Онс Жабер – Арина Соболенко в полуфинале Уимблдона-2023.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: каким будет финал Уимблдона у женщин?

В четвертьфинале Свитолина обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек. Вондроушова на прошлой стадии одолела американку Джессику Пегулу. Также в 1/4 финала Жабер взяла реванш за прошлогодний финал у представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Соболенко, в свою очередь, оказалась сильнее американки Мэдисон Кис на предыдущей стадии турнира.

Общий призовой фонд турнира составляет £ 44, 7 млн.