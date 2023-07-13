Сегодня, 13 июля, пройдут две полуфинальные встречи Уимблдонского теннисного турнира в женском одиночном разряде. Победительницы матчей выйдут в финал турнира.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Свитолина — Маркета Вондроушова и встречи Онс Жабер – Арина Соболенко в полуфинале Уимблдона-2023.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: каким будет финал Уимблдона у женщин?
В четвертьфинале Свитолина обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек. Вондроушова на прошлой стадии одолела американку Джессику Пегулу. Также в 1/4 финала Жабер взяла реванш за прошлогодний финал у представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Соболенко, в свою очередь, оказалась сильнее американки Мэдисон Кис на предыдущей стадии турнира.
Общий призовой фонд турнира составляет £ 44, 7 млн.
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