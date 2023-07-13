Онс Жабер — Арина Соболенко: текстовая трансляция матча полуфинала Уимблдона
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Сегодня, 13 июля, состоится матч полуфинала Уимблдона, в котором за выход в финал поборется белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира. Её соперница — шестая ракетка мира из Туниса Онс Жабер. Встреча запланирована первым запуском на Центральном корте и начнётся приблизительно в 17:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Арины Соболенко и Онс Жабер за выход в финал Уимблдона.
Уимблдон (ж). 1/2 финала
13 июля 2023, четверг. 17:00 МСК
6
Онс Жабер
О. Жабер
Не начался
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Арина Соболенко
А. Соболенко
Ранее у теннисисток было четыре личные встречи, счёт по победам в которых – 3-1 в пользу белорусской спортсменки. Арина Соболенко победила Онс Жабер в трёх партиях в последнем очном противостоянии в 2022 году на хардовом покрытии в Итоговом чемпионате WTA.
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