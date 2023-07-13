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Тарпищев: родителей Андреевой с утра до ночи обрабатывают — ФТР ничего сделать не может

Тарпищев: родителей Андреевой с утра до ночи обрабатывают — ФТР ничего сделать не может
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Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал разговоры о смене гражданства талантливой 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Это родители будут решать, а не Андреева. Конечно, их там с утра до ночи обрабатывают — мы, федерация, ничего сделать тут не можем. Мы ограничены сейчас, я даже на «Ролан Гаррос» не могу съездить, пообщаться», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Ранее издание Tennis World USA сообщило, что Мирра Андреева планирует получить французское гражданство, как недавно это сделала её соотечественница Варвара Грачёва. Позднее эту информацию опроверг агент спортсменки Лев Кассиль.

На соревнованиях Уимблдона-2023 Мирра успешно преодолела квалификационный раунд (выиграла три матча) и дошла до 1/8 финала в основной сетке.

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