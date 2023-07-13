Андрей Ольховский: в четвертьфинале Уимблдона Медведев в очередной раз преодолел себя

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о выступлении россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале Уимблдона-2023.
«В первую очередь Даниила надо поздравить, потому что в очередной раз он себя преодолел. Всё зависело от его концентрации внимания. Первый сет играл, а затем произошла недооценка соперника, из-за чего произошёл спад на второй и третий сет. Не было той цепкости, которая присутствует у Медведева.
Но у Даниила есть ценное качество — он в нужный момент включается за счёт своих внутренних качеств. Переломил в четвёртом сете и в пятом просто дожал», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в четвертьфинальном матче российский теннисист Даниил Медведев со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 обыграл 43-ю ракетку мира, американца Кристофера Юбэнкса.
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