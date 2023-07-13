Янчук: в матче с Юбэнксом сыграло не столько мастерство, сколько характер Медведева

Советский и российский теннисист и тренер по теннису Виктор Янчук прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева в 1/8 финала травяного турнира на Уимблдоне.
«Медведев всё лучше и лучше осваивает траву. Травяное покрытие — не самое лучшее для него, поэтому ему приходится каждый раз выкладываться по полной. Объективно мастерство Медведева выше, чем у Юбэнкса. Но на траве нет возможности бегать и играть по отскочившему мячу на задней линии.
Американец не был известен до Уимблдона. Это осложняло задачу для Медведева. Потому что в таком случае приходится по хочу матчу подбирать ключи. Но Даниил хорошо справился с этой задачей. Сыграло не столько мастерство, сколько характер Медведева. Он не отдаёт просто так мячи и всегда играет до конца. Когда казалось, что победа Юбэнкса недалеко, Медведев включился и перехватил инициативу», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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