Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Элина Свитолина — Маркета Вондроушова: чешка выиграла 1-й сет в полуфинале Уимблдона

Элина Свитолина — Маркета Вондроушова: чешка выиграла 1-й сет в полуфинале Уимблдона
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит полуфинальный матч Уимблдона-2023, в котором украинская теннисистка Элина Свитолина (76-я в рейтинге WTA) встречается с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой (42-я ракетка мира). Первый сет матча завершился победой чешской спортсменки со счётом 6:3. Общая продолжительность первой партии составила 32 минуты.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Свитолина — Маркета Вондроушова в 1/2 финала Уимблдона.

В финале британского травяного мэйджора победительница данного матча сыграет с лучшей в противостоянии Онс Жабер и Арины Соболенко.

Основные соревнования женского Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
13 июля 2023, четверг. 15:40 МСК
Элина Свитолина
76
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		3  
6 		4  
         
Маркета Вондроушова
42
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023