Элина Свитолина — Маркета Вондроушова: чешка выиграла 1-й сет в полуфинале Уимблдона
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В эти минуты проходит полуфинальный матч Уимблдона-2023, в котором украинская теннисистка Элина Свитолина (76-я в рейтинге WTA) встречается с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой (42-я ракетка мира). Первый сет матча завершился победой чешской спортсменки со счётом 6:3. Общая продолжительность первой партии составила 32 минуты.
«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Свитолина — Маркета Вондроушова в 1/2 финала Уимблдона.
В финале британского травяного мэйджора победительница данного матча сыграет с лучшей в противостоянии Онс Жабер и Арины Соболенко.
Основные соревнования женского Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
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