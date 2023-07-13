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Алина Корнеева — Эна Коике: россиянка выиграла 1-й сет в 1/4 финала юниорского Уимблдона

Алина Корнеева — Эна Коике: россиянка выиграла 1-й сет в 1/4 финала юниорского Уимблдона
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В эти минуты проходит четвертьфинальный матч Уимблдона-2023, в котором российская теннисистка Алина Корнеева (324-я в рейтинге WTA) встречается с представительницей Японии Эной Коике (941-я ракетка мира).

Первый сет матча завершился победой российской спортсменки о счётом 7:5. Общая продолжительность первой партии составила 46 минуты.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Алина Корнеева — Эна Коике в 1/4 финала юниорского Уимблдона.

Уимблдон — девушки. 1/4 финала
13 июля 2023, четверг. 15:00 МСК
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 		4  
5 		1  
         
Эна Коике
Япония
Эна Коике
Э. Коике

Вчера российская теннисистка, первая сеяная юниорского Уимблдона одержала уверенную победу в третьем круге турнира, обыграв итальянку Грету Греко Люччину, квалифаера турнира, в двух сетах: 6:3, 6:2.

Напомним, Алина Корнеева в этом году уже выиграла юниорские Australian Open и «Ролан Гаррос».

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