Алина Корнеева — Эна Коике: россиянка выиграла 1-й сет в 1/4 финала юниорского Уимблдона

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В эти минуты проходит четвертьфинальный матч Уимблдона-2023, в котором российская теннисистка Алина Корнеева (324-я в рейтинге WTA) встречается с представительницей Японии Эной Коике (941-я ракетка мира).

Первый сет матча завершился победой российской спортсменки о счётом 7:5. Общая продолжительность первой партии составила 46 минуты.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Алина Корнеева — Эна Коике в 1/4 финала юниорского Уимблдона.

Вчера российская теннисистка, первая сеяная юниорского Уимблдона одержала уверенную победу в третьем круге турнира, обыграв итальянку Грету Греко Люччину, квалифаера турнира, в двух сетах: 6:3, 6:2.

Напомним, Алина Корнеева в этом году уже выиграла юниорские Australian Open и «Ролан Гаррос».