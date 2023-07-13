Вондроушова второй раз в карьере вышла в финал турнира «Большого Шлема»

42-я ракетка мира, чешская теннисистка Маркета Вондроушова второй раз в карьере вышла в финал турниров «Большого Шлема» после победы над представительницей Украины Элиной Свитолиной (76-я в рейтинге WTA) в полуфинале Уимблдона-2023.

Полуфинальная игра британского травяного мэйджора завершилась уверенной победой чешской спортсменки в двух сетах со счётом 6:3, 6:3. В финале Уимблдона Вондроушова сыграет с лучшей в противостоянии Онс Жабер и Арины Соболенко.

Ранее чешская теннисистка доходила до решающего матча на «Ролан Гаррос» в 2019 году, где уступила Эшли Барти. Всего она уже шестой раз добралась до решающего матча на уровне WTA. На её счету один титул, завоёванный в 2017-м в Лозанне. После выхода в финал Уимблдона в обновлённом лайв-рейтинге WTA Вондроушова поднимется на 16-ю строчку.